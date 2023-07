Giustizia, l’affondo di Meloni. “La riforma è necessaria”

90 Visite

«Chi confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura rimarrà deluso». Il premier Giorgia Meloni, in chiusura del vertice Nato di Vilnius, si toglie alcuni sassolini dalle scarpe sui casi che a vario genere in questi giorni hanno surriscaldando il clima intorno al governo sulla giustizia, dalla riforma Nordio, e l’attacco dell’Anm, ai casi Dalmastro, La Russa e Santanché. Pur negando che vi sia da parte del governo la volontà di creare una situazione di conflitto tra poteri dello Stato, Meloni rivendica il diritto di andare avanti nell’attuazione del programma di governo che «è chiaro» e in base al quale il centrodestra ha vinto le elezioni: «In Italia la giustizia ha bisogno di correttivi, va resa più veloce, efficiente, deve essere e apparire imparziale». Piaccia o non piaccia ai magistrati e all’Anm, dice in sostanza il presidente del consiglio, la riforma si farà. Primo punto, la separazione delle carriere. «Superato il limite dell’ipocrisia», attacca Stefano Patuanelli (M5s). «Molto chiara la volontà di uno scontro», per la vicepresidente Pd del Senato, Anna Rossomando.

Circa l’imputazione coattiva disposta contro il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, con il parere contrario del pubblico ministero, «il giudice non dovrebbe sostituirsi al pm imponendogli di fare», dice Meloni, «quello di Delmastro è un caso politico». Non è un caso politico invece, dice Meloni, l’inchiesta che ha coinvolto il ministro del turismo Daniela Santanché, «è una situazione complessa e si vedrà nel merito. Quello che trovo anomalo è che il ministro abbia appreso dalla stampa di essere soggetta a indagine nel giorno delle sue dichiarazioni in Parlamento». E in merito alle dichiarazioni del presidente del senato, Ignazio La Russa, circa l’inchiesta per violenza sessuale che riguarda il figlio Leonardo: «Lo comprendo come padre, ma come madre io non sarei intervenuta. Come donna sono naturalmente da parte della ragazza che ha denunciato. Poi si vedrà l’accertamento dei fatti».













