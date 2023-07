La voce del cittadino. Marano, quegli sversamenti di materiale di risulta in via Del Mare. Chi controlla?

Gentile direttore, volevo segnalarti che da molti mesi dove abito io, via Del Mare, 98, passano camion di grossa stazza di varie ditte a sversare materiale di risulta, la cava sembra regolare anche se l’accesso sarebbe da via Recca e non da via del Mare, visto che la strada privata non è adeguata al transito di mezzi pesanti.

Detto questo, nelle ultime settimane, noto anche da altri condomini il passaggio anche di mezzi più piccoli. Mi chiedo: chi controlla cosa scaricano? C’è da dire che la zona è anche zona archeologica, quindi potrebbe il passaggio di questi mezzi deturpare i resti.