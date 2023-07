Marano, il consiglio comunale del 18: è tutto già scritto, Mosella presidente, sfida a quattro per i vice

156 Visite

Ci avviciniamo al primo consiglio comunale dell’era Morra. Il 18 in programma, a partire dalle ore 16, nell’aula consiliare di via Musella. Saranno eletti il presidente dell’assise e i vicepresidenti e poi si procederà con la nomina delle commissioni consiliari, strumento in passato ampiamente abusato da “mezzogiornisti” in cerca di qualche centinaio di euro al mese per sbarcare il lunario.

Al netto di qualche sorpresa, sempre dietro l’angolo, sarà – come anticipato da oltre un mese da questo portale – il penalista Gaetano Musella il nuovo presidente del Consiglio comunale. Due i vice: se li contenderanno Fanelli (opposizione) Baiano e Schiattarella, quest’ultimi due ritenuti vicinissimi a Morra, e Cecere, quest’ultimo di maggioranza della prima ora. A settembre, Morra completerà la squadra di governo e capiremo a quel punto se avrà accontento il gruppo Demos e il duo Coppola-Di Marino, i suoi principali nemici fino a poche settimane fa. Sarà, forse, l’ultimo consiglio comunale che Terranostranews seguirà prima dell’annunciata chiusura o sospensione del sito per motivi “ambientali” e organizzativi.













