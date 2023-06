Marano, giunta Morra. Izzo: “E’ nata l’amministrazione rosso-nera, mai visto un simile trasformismo”

Nasce la giunta Morra dell’amministrazione “rossa – nera”, chissà cosa staranno pensando i politici di una volta che vivevano e morivano per le effige partitiche e che mai avrebbero appoggiato una giunta di ideali opposti. Vero è che i tempi passano le ideologie cambiano connotazione e i partiti perdono il loro ascendente sugli elettori. Ma un trasformismo così virulento non si era mai visto, infatti mai a ricordo di memoria si ha notizia che esponenti politici che al primo turno si presentano agli elettori sotto il simbolo del proprio partito di appartenenza e al ballottaggio ritornino agli elettori propinando di votare per l’avversario politico – ideale del primo turno, scelte personali legittime ma incomprensibili politicamente. Stessa cosa vale per quel personale politico che si è sempre identificato a destra o in Forza Italia e che il buon Matteo ha fulminato sulla strada della sinistra ,in nome di cosa? Scelte ,queste, che politicamente allontanano i cittadini dal voto e massacrano i partiti già di per sé carenti di credibilità. Situazione questa che andrà chiarita in seno al consiglio comunale con la costituzione dei gruppi politici che ci auguriamo ben distinti tra maggioranza e opposizione, se così non fosse gli elettori verrebbero presi in giro ancora una volta drammaticamente e poi i partiti di riferimento facciano chiarezza nel loro interno per il ripristino della coerenza strumento di legalità per ogni azione politica, senza la quale si ha la mistificazione politica -amministrativa, negazione del senso della democrazia partecipativa abiurazione della Carta Costituzionale.

Michele Izzo consigliere comunale di Fare Democratico