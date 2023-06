Marano, “Ri…correre per don Mimì”: ecco i nomi dei vincitori

300 Visite

“Ricorrere per don Mimì”, undicesima edizione: i risultati. Nella 10 chilometri maschile vittoria per Nicham Boufars tesserato con Asd International Security. Seguono Yassine Matraoui (Asd Sicilia Running team), Gennaro Betti (Atletica Riardo), Vincenzo Migliaccio (Mondragone in corsa) e Mohamadi Barra (Atletica Frattaminore).

Nella 10 chilometri femminile, invece, successo per Anna Trinchillo (International Security), Annamaria Di Blasio (Atletica Macasport), Annamaria Capasso (Amatori Vesuvio), Tiziana Ricciardi (Napoli nord Marathon) e Lucia Avolio (Napoli nord Marathon).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS