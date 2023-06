Politica Marano, il neo consigliere di Fare democratico Izzo: “Alla fine il gran carrozzone ha prevalso sulla coerenza”

Archiviate le elezioni amministrative alcune considerazioni vanno fatte che certamente non investono il responso delle urne che non va mai discusso, in quanto il popolo è sovrano. Ma considerazioni vanno fatte sul dato più drammatico delle ultime amministrative che é stato sicuramente l’assenza dal voto di 7 maranesi su 10. Un risultato che vede gli eletti in Consiglio Comunale maggioranza e minoranza essere minoritari nella città. Situazione, questa che non agevola la risoluzione dei tanti problemi che attanagliano la nostra città. Situazione quella di Marano che avrebbe bisogno di tanta coerenza e dignità. Due prerogative che alle ultime elezioni amministrative sono venute meno a causa di una politica basata sul rancore personale, sul personalismo più bieco e sull’inciucio politico. Tutto questo ha allontanato gli elettori dalle urne in particolare al turno di ballottaggio che ha visto movimenti strani che hanno scoraggiato i più dal voto.Alla fine il gran carrozzone ha vinto tutti contro la coerenza e della dignitá e i tanti “No” pedagogici detti per metodo di lavoro, capace di tutelare il consiglio comunale nascente da eventuali altri scioglimenti. A sipario elettorale chiuso il nostro augurio per il bene della città é che la vera politica riprenda il sopravvento sull’ inciucio e che ritorni in ognuno di noi chiamati a operare per il riscatto di Marano la coerenza e la dignità. Possano le legittime scelte elettorali e di voto trovare coerente posizionamento nei gruppi di maggioranza e di opposizione, altrimenti l’inciucio politico, la incoerenza continuerebbero e si tradirebbero gli elettori e la democrazia che ha nel momento elettorale il suo più alto momento.Inoltre, speriamo che i tanti “N0” detti per la tutela della nuova assise non diventino “Si” dell’attuale maggioranza .

Michele Izzo, consigliere comunale di opposizione gruppo “Fare Democratico “