MARANO, GIUNTA MORRA. INCARTATI SU PARAGLIOLA (E NON SOLO). GLI ALTRI PARTITI ALL’OSCURO DI TUTTO ATTENDONO LA FINE DELLE BEGHE IN CASA PD

Incartati sul ruolo di Mimmo Paragliola, l’ultra veterano della politica locale, e tutti gli altri ad attendere e guardare. Le fibrillazioni nel Pd stanno ritardando l’annuncio della giunta comunale. Il sindaco Matteo Morra avrebbe le idee alquanto chiare, ma prima di ufficializzare i nomi deve risolvere la grana Paragliola, che durante la gestione Visconti aveva più volte riferito che non si sarebbe più ricandidato. Ora si dibatte sulla presidenza del Consiglio, che non avrà, o su un assessorato. Se dovesse entrare in giunta, si libererebbe un posto per Roberto Sorrentino, il segretario dei dem trombato al primo turno. Sorrentino, ad ogni modo, dovrebbe entrare ugualmente nel civico consesso: se non dovesse essere Paragliola l’assessore ad occupare quel ruolo sarà comunque un altro democratico, ovvero Elena Aprea, figlia dell’ex consigliere di Rifondazione Giuseppe.

Gli altri della coalizione, intanto, stanno a guardare e sono perplessi: le eterne beghe in casa Pd stanno rallentando processi che dovevano essere – per ammissione in campagna elettorale dello stesso sindaco Morra – più celeri. Il primo cittadino, intanto, ha incontrato stamani il suo omologo di Giugliano, Nicola Pirozzi, che vive a Marano e che avrebbe (lato moglie) una parentela con un esponente politico cittadino alquanto prezzemolino. Champagne!













