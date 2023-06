Un test del sangue per diagnosticare 50 tipi di cancro

115 Visite

Si chiama Galleri Test e sembra destinato a rivelarsi un contributo fondamentale, se non una chiave di volta, per aiutare a diagnosticare precocemente – con eccellenti livelli di precisione e la semplicità non invasiva di un esame del sangue – ben 50 diversi tipi di cancro: inclusi alcuni dei più diffusi e micidiali. A certificarlo – seppure in termini per ora preliminari e con tutte le prudenze del caso – sono i risultati di una sperimentazione su larga scala, la prima di queste dimensioni al mondo, condotta negli ultimi mesi su migliaia di persone dal servizio sanitario nazionale britannico (Nhs).













