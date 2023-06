MARANO, BANDITI SCATENATI: TENTANO UN NUOVO COLPO ALLA FARMACIA AUTORE. L’ALLARME LI METTE IN FUGA

319 Visite

La Farmacia Autore di corso Italia di nuovo nel mirino dei malviventi. In tre stanotte hanno tentato di fare irruzione nei locali (la foto inserita nella home page è riferita al precedente furto) già oggetto di furto qualche mese fa. Erano arrivati a bordo di una Nissan Juke, la stessa autovettura su cui viaggiavano anche i banditi che pochi giorni fa sono entrati in azioni in alcune farmacie di Mugnano. Il colpo non è andato in porto: i malviventi, infatti, sono scappati dopo il suono dell’allarme. Danni strutturali per diverse centinaia di euro. Indagano i carabinieri della locale compagnia.













