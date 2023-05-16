Qualiano, tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale

MOVIMENTO 5 STELLE
CANDELA FRANCESCO 186
MELAPPIO GIUSEPPE 142
SGARIGLIA CARMINE 116
CARANNANTE FABIANA 48
AMATO VALENTINA 31
PIROZZI RAFFAELLA 28
ARRIGHI ALDA 26
NOCERA GENNARO 22
RICCARDO ANTONIO 22
RICCIO GAETANO 14
RODRIGUEZ ALEXANDRA XIMENA 14
DI GIACOMO GAETANO 12
VARRIALE MARIA 8
MORRONE ALESSANDRA 7
CACCAVALE LUIGI 5
DI BELLO CIRO 3
PARTITO DEMOCRATICO
CACCIAPUOTI IDA 100
ESPOSITO SERENA 59
CURCIO ANTONIO 25
REGA FILOMENA 12
MAURIELLO GIUSEPPE 11
CIBELLI DARIO 4
DI COSTANZO GIORGIO 3
GALLO GAETANO 2
MINOPOLI ELISA 2
PETACCA ESPEDITO 2
ANZALONE ROBERTO 1
BIONDI MARIA 1
RICCIO SARA 1
MARCHESE CARMELA 0
CAMPANILE CLAUDIA 0
INSIEME PER QUALIANO
IUFFREDO ANGELA 513
FRANZESE SABATINO SANDRO 368
CACCIAPUOTI GIULIO 289
D’ALTERIO CLAUDIA 124
SAVARESE DOMENICO 92
TROISE ANGELICA 74
MUSELLA GIUSEPPE 45
TESTA DOMENICO 45
SAPORITO MARIA 39
CUOMO FRANCESCO 35
FERRARO GIOVANNA 34
DE ROSA GIANCARLO 24
NARCISO MARA 21
DI COSTANZO FORTUNA 17
MIGLIACCIO GABRIELE 12
NOI CON QUALIANO
SGARIGLIA ANTONIO 212
PENNACCHIO GIUSEPPE 165
MANFREDI RITA 101
MICILLO ROSA 87
MILUCCIO RAFFAELLA 81
FENIELLO MARIA 76
SBRIGLIA LOREDANA 48
MARGIORE GIOVANNI 36
FERRERO FILOMENA 21
BELARDO CARLO 2
CHIAVISTELLI LAURA 2
IODICE SABRINA 0
MANCUSO LUCIANO 0
NORMINO FERDINANDO 0
QUALIANO FUTURA
MARRAZZO DOMENICO 846
RUSSO GIUSEPPINA 546
DI FRANCESCO SABATINO 333
MAURIELLO LUCIA 91
CERQUA DOMENICA 71
VALLEFUOCO CARMELA 69
ANNICELLI MADDALENA 57
CERVETTA MARIA CONSIGLIA 11
CAIAZZO FRANCESCO 10
CECERE SALVATORE 9
CIANCIO CONCETTA 8
PICCOLO ANNALISA 7
DEL PORTO MARIO 6
DI LANNO ROSARIO 5
CUCCIARDI ANNA 0
SPERAVELLA MAURIZIO 0
QUALIANO UNITA
CERQUA BONAVENTURA 566
PICASCIA TOMMASO 488
LICCARDO PASQUALE 269
VASSALLO TERESA 238
FERRILLO SASCHA 224
CAMERLINGO ROBERTA 222
AMORUSO GIUSEPPINA 94
PASSARO GENNARO 44
SZCZEPANEK EWA AGNIESKA 44
CIPRIANI DANIELA 21
RUSSO STEFANO 20
RIGHI ALESSANDRA 16
CHIACCHIO ANTONIA 12
MIGLIACCIO GIUSEPPE 8
ESPOSITO LAZZARO 7
QUARANTA MARIANNA 5
QUALIANO CON DE LEONARDIS SINDACO
VITIELLO BIAGIO 223
BRIO ALBANO CRISTINA 194
SGARIGLIA DOMENICO 186
GRANATA ENZA 157
D’ALTERIO CARMINE 156
FRECCIARULO BRUNO 135
CECERE MARIA 121
PALERMO GIUSY 105
MAURIELLO ALESSANDRO 70
MURENA SCAMARDELLA AGATA 64
SANTORO LIDIA 46
DE ROSA ANTONIO 37
SAPORITO DOMENICO 22
SCHIATTARELLA SANDRA 22
DE SIMONE NATALIA 18
DELLA RAGIONE BRUNA 4
DC DEMOCRAZIA CRISTIANA
SCAMARDELLA GENNARO 315
SPERANZA FABIANA 122
D’AGOSTINO CATERINA 78
DI COSTANZO ANELLA 72
STEFANINO VINCENZO 25
CONTIELLO TIZIANA 21
MAIONE VINCENZO 21
GUARINO DOMENICA 17
FRANCO LUIGI 16
LIMONGELLI LUIGIA 12
CATUOGNO MARIA GRAZIA 11
CHIANESE CRISTOFARO 3
RUGGIERO FILOMENA 2
GRATI ANGELO 0
PERFETTO ADELAIDE 0
SALEMME GIOVANNA 0
FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI
FELE ROSALBA 622
BASILE LUIGI 468
LICCIARDIELLO SANTOLO 409
ZARA MARIANNA 380
TOTI VINCENZO 370
DI NARDO ELVIRA 250
DE ROSA PRINCIPIA 243
GRANATA PASQUALE 212
LICCIARDIELLO NICOLA 173
PALMA ANTONIO 169
ZACCARIA ETTORE 146
LICCARDO VINCENZO 131
PETRILLO MATILDE 92
FIORETTO ALESSIA 59
ACCARDI ANNA 28
CASTELLONE RAFFAELE 16
FORZA ITALIA
APOSTOLI GIUSEPPE 134
MARRAZZO DONATO 125
MAURIELLO DOMENICO 113
DI FRANCESCO VENERANDA 103
SARRACINO ANITA 95
DE VITO STEFANIA 79
SGARIGLIA SALVATORE 72
FUSCO RAFFAELE 69
SEQUINO DAVIDE 51
BIONDI ROSA 33
D’AVANZO VERONICA 33
DA TODI GIADA 21
TRINCHILLO RAFFAELE 15
CHIANESE PASQUALE 11
D’ISANTO GIACINTO 11
PICONE DANIELA 8
INSIEME A CASTALDO SINDACO
DI PROCOLO VITTORIO 316
GALA NICOLA 105
RUSSO BIAGIO 89
IANNUZZO LOREDANA 79
TRINCHILLO CONCETTA 64
PAOLO ANGELA 64
D’ALTERIO NICLA 42
SMARRAZZO MICHELA 31
NAPOLANO PALMA 22
FALCONIO ARMANDO 19
MANNO ALESSIA 19
PARISI MARIA 9
ESPOSITO ELENA IULIANA 6
DONADIO GIUSEPPINA 5
MICHELINO ALESSIO 2
GISINI BARBARA 1
LA RINASCITA DI QUALIANO
RUSSO PAOLO 495
FELE NUNZIA 303
PALUMBO ROSA 191
MICILLO MARIA ANTONIETTA 162
CAPASSO STEFANO 126
PORCELLI VINCENZO 94
D’ALTERIO GIULIANO 80
DE SANTO LUISA 46
MANNA MIRKO 42
RESTUCCI MASSIMO 41
LUCIGNANO TIZIANA 34
SANTOPAOLO MIRIANA 30
D’ALTERIO MARIA 25
PEZZURRO CARMINE 22
BARBATO CIRO MASSIMO 17
SCOGNAMIGLIO EMILIA