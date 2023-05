Casavatore. Bonificato il fondo di via Saragat, l’annuncio del consigliere Alessandro Sorrentino

106 Visite

Bonificato il fondo di via Saragat, l’annuncio del consigliere Alessandro Sorrentino. Dopo anni è stato finalmente ripulito lo spazio sotto il ponte della SS87NC. Un’operazione per nulla semplice, per la quale ci sono voluti anni prima di arrivare al risultato finale, fino ad arrivare alla completa pulizia di un’area che era diventata una vera e propria discarica. Un impegno preso nel 2021, una promessa fatta ai cittadini di Casavatore ed in particolar modo a coloro che abitano in quella zona. “È vero ci è voluto tempo, sacrificio e duro lavoro. Le difficoltà non sono state poche, considerando anche l’incendio che ha coinvolto un cumulo presente su quel terreno, ma finalmente possiamo che ci siamo riusciti, abbiamo liberato un’area, impedito l’accesso a mezzi non autorizzati ed eliminato i rifiuti che erano abbandonati ormai da quasi 20 anni” , ha affermato Sorrentino del M5S. “Ora tocca anche a noi cittadini essere vigili, attenti e mantenere pulita la zona, con la speranza che si possa riqualificare e rivalutare quel terreno, idea già messa sui tavoli tecnico politici. Non possiamo non ringraziare quanti, in tutto questo tempo, ci hanno sostenuto ed hanno messo in campo tempo, impegno e competenze per portare a termine questo grande risultato”. “Grazie ad un lavoro di squadra di quest’amministrazione – ha precisato il consigliere – che ha preso a cuore il problema ed ha lavorato per la risoluzione, ai funzionari, in particolar modo l’area ambiente, che ha mantenuto alta l’attenzione seguendo passo passo i lavori e gli assessori preposti che hanno lavorato per la portare a termine il tutto. La Politica deve essere sempre accanto ai bisogni dei cittadini, senza mai lasciare nessuno indietro”.

