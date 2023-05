Melito: eseguito un provvedimento per la carcerazione per il reato di violenza sessuale di gruppo

201 Visite

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via delle Camelie a Melito di Napoli, S.A., 35enne di Melito, in quanto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 10 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per il reato di violenza sessuale di gruppo, commessa a Venezia nel 2008.













