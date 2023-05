158 Visite

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Vittoria due persone trovando una di esse in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 10 centimetri. Un 23enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.













