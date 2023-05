Soppressione linea bus 204, Di Fenza e De Simone: “Rivedere decisione”

122 Visite

NAPOLI. «Abbiamo appreso con estremo sconforto che l’Anm ha deciso di sopprimere la tratta del bus 204. La disposizione è stata comunicata agli utenti il giorno 30 aprile tramite le paline elettroniche dell’Azienda Napoletana Mobilità. La decisione fu già annunciata in commissione trasporti ma non ci aspettavamo che l’iter per la soppressione si concretizzasse così rapidamente, senza fornire soluzioni alternative a chi fruisce del trasporto pubblico.” – lo dicono in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale in Campania e Alessandro De Simone, capogruppo di centro democratico nel Consiglio della III Municipalità Stella – San Carlo all’Arena.

“Scriveremo nelle prossime ore al Presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli e all’Amministratore Unico di Anm chiedendo la sospensione temporanea della nuova tratta in attesa di rivedere il tutto al fine di valutare l’impatto che tale scelta può arrecare all’utenza.” – Concludono Di Fenza e De Simone.