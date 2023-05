Perimetrale Scampia e campo rom, la relazione della polizia municipale

56 Visite

Aggiornamento situazione perimetrale Scampia e campo rom dopo il sopralluogo del 4 maggio.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni e sopralluoghi, in ultimo del giorno 4 maggio, per un aggiorna- mento sulle condizioni e sulle informazioni fin qui condivise tra i partecipanti e per evidenziare punti critici su cui si chiede di intervenire ciascuno per le proprie competenze. Relativamente la perimetrale Melito-Scampia, sia nel sopralluogo autonomo del giorno 3 maggio di questa Polizia locale di Scampia che di quello condotto dalla municipalità il giorno 4 maggio, risulta che i lavori in corso di ripristino vedono ancora l’attesa della acquisizione dei New Jersey. E sostanzialmente permane il ripetersi di accessi impropri, con autoveicoli e motoveicoli, attraverso i varchi in entrata, sebbene chiusi prov-

visoriamente con rete arancione e segnaletica, nonché da quelli in uscita, che non hanno una chiusura per evitarne il transito improprio. Sempre più spesso si registra la parziale rimozione delle chiusure dei varchi e il pericoloso transito di autoveicoli e motocicli, periodicamente segnalate e prontamente ripristinate ma che resta punto critico e pericolo, in primis per chi circola ma anche per gli addetti ai lavori presenti sulle carreggiate nonché per le attività di controllo e sopralluoghi. Tale situazione si è verificata giustappunto durante il sopralluogo in oggetto accaduto in quanto non potendo presenziare i varchi, sebbene preventivamente informati, si è verificato il passaggio di veicoli, mettendo in pericolo chi stava per accedere per il sopralluogo.

Tanto si rileva segnalando che è necessario, al fine di garantire la sicurezza e la prosecuzione dei lavori e non potendo questo reparto in autonomia garantire un presidio su tutti i varchi H24 ma soltanto la presenza delle pattuglie per regolare la viabilità nelle ore diurne di servizio ed il monitoraggio periodico dell’eventuale manomissione dei varchi, chiudere in maniera stabile tutti gli accessi all’area di cantiere.

Riguardo il campo rom sottostante la perimetrale, oggetto di discussione, a cui si accede dal viale della Resistenza, si rileva il perdurare di una notevole quantità di rifiuti misti, posti ai margini dei viali del campo, nel- le adiacenze delle baracche e sotto i ponti. La natura di tali rifiuti è mista fra rifiuti urbani e speciali, ma an- che componenti di scarto di attività produttive e inerti quindi presumibilmente speciali pericolosi. La quantità di tali rifiuti non è immediatamente misurabile se non con approssimazione e maggiore di un km lineare, per dare un idea dell’estensione, e la presenza di fumi acri che impastano la bocca, che come già registrato negli anni nelle precedenti attività di iniziativa congiunte nonché delegate, possono essere il frutto di abbruciamento di materiali impropri che gli occupanti il campo generano dalle fornaci in ferro interne alle baracche in cui vivono, per usi domestici e non.

La complessità della situazione richiede un azione congiunta e coordinata a livello superiore di questo ufficio al fine di contemperare azioni possibili per il complessivo miglioramento della situazione. Certamente laddove nelle azioni di controllo possibili questo reparto dovesse accertare illeciti amministrativi o penali, come situazioni di disagio, sarà data appropriata comunicazione a chi di competenza. Tanto per la migliore condivisione sul tema con le S.S.L.L. restando a disposizione per i seguiti che saranno eventualmente promossi.

F/to Il Comandante di Reparto

Cap. Enrico del Gaudio













