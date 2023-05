Amministrative Marano, ultimo incontro in piazza per la coalizione a sostegno di Fanelli 

40 Visite

Sta terminando questa straordinaria fase di campagna elettorale in cui abbiamo incontrato e riicontrato tanti volti della città. E’ stato straordinario confrontarsi con i cittadini, dalle periferie al centro- Abbiamo raccolto tante testimonianze del lavoro fatto in questi anni-

Noi ci presentiamo agli elettori con un preciso programma: giustizia sociale e ambientale , diritti sociali e di cittadinanza con le tante emergenze del nostro tempo e del nostro territorio che la politica dei palazzi ha colpevolmente ignorato in questi anni. . Abbiamo bisogno di una proposta politica chiara, coraggiosa e alternativa – Porteremo nel luogo della rappresentanza e del governo della città i bisogni collettivi avendo avuto la capacità di rappresentarli in questi anni, rivendicandone i diritti. A quei bisogni ai tanti bisogni vanno date risposte. Abbiamo aggregato tante energie nuove e pulite nelle nostre liste composte da giovani, donne ed uomini di questo territorio- Le migliori energie fatte di competenze, sensibiltà , passione ed impegno civile reale per poter realizzare una grande squadra di governo che possa garantire alla città la continuità politica ed amministrativa che merita senza il rischio di un ennesimo –

Sara’ un incontro con la città quello di Venerdi per parlare di ciò che a Bacoli e sul litorale dei Campi flegrei si sta facendo e diffondendo. Perché è possibile partire da un comune in dissesto e trasformarlo in qualcosa di bello e funzionante.

Un incontro per rapportarci alla politica nazionale che appoggia i nostri progetti e porta i nostri racconti di difficoltà perchè la voce dei nostri territori arrivi nei luoghi della rappresentanza e della democrazia-

Un incontro per parlare di quanto dovrà essere fatto seguendo sempre i principi di legalità e trasparenza e di un nuovo patto sociale che prendiamo con i cittadini di Marano.

INTERVERRANNO

Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli , gruppo Free

Nicola Fratoianni, deputato gruppo Alleanza Verdi Sinistra e Segretario nazionale di Sinistra Italiana

Stefania Fanelli, Candidata Sindaca Marano della coalizione Cento Passi

Per l’incontro di chiusura della campagna elettorale, che speriamo sia l’inizio del cambiamento vero di questa città vi aspettiamo numerosi in Piazza

Nota Stampa coalizione Stefania Fanelli Sindaco

Lista Alleanza Verdi Sinistra

Lista Stefania Fanelli Sindaco la città dei diritti

Lista Free Marano













