Amministrative Marano, Izzo: “Al fianco delle associazioni delle famiglie vittime della strada”

La coalizione “Uniti per Marano”, formata dalle liste Fare Marano Democratico, Insieme Si può, Lista Izzo Sindaco (Liberali e Riformisti) e il Movimento Civico Maranese, a sostegno del candidato a sindaco Michele Izzo, è al fianco delle associazioni delle famiglie delle vittime della strada. La nostra coalizione ha dimostrato in diversi incontri con gli elettori di essere sensibile a queste tematiche che sono sempre di stretta attualità. Soprattutto sul nostro territorio dove gli incidenti stradali con esiti mortali sono all’ordine del giorno. Da tempo sensibili alle tematiche della sicurezza stradale abbiamo avviato colloqui con la A.U.F.V (Associazione Unitaria familiari e vittime), la A.M.C.V.S. (Associazione Mamme Coraggio e Vittime della strada) e la AIFVS (Associazione italiana vittima della strada) tutte di livello nazionale ma molto attive sul nostro territorio grazie anche alla collaborazione del Dr. Eduardo Napolano, esponente cittadino, da sempre vicino a queste associazioni che vanno sostenute nelle loro battaglie per la sicurezza sulla strada. I temi della viabilità e della sicurezza stradale cittadina sono al centro del nostro programma. E proprio per questo, in occasione della chiusura della campagna elettorale della coalizione, giovedì 11 maggio alle 18 a Piazza della Pace, gradiremo la loro presenza per esporre i loro programmi e progetti e cercare insieme una sintesi che possa essere la linea maestra per la nostra azione di governo sul tema sicurezza stradale.

Comunicato stampa della coalizione uniti per Marano con candidato a Sindaco Izzo.













