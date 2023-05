169 Visite

Una donna molto nota nella zona dello stadio di Marano, tra via Falcone e via Musella, dedita a fornire cibo ai gattini randagi della zona, è morta in strada per un presumibile malore. Sul posto i carabinieri della locale compagnia di via Nuvoletta. La donna deceduta aveva circa 80 anni. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS