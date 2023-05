Amministrative Marano, dieci giorni alle elezioni: una sbirciatina (tra il serio e il faceto) ai programmi dei candidati sindaco. Dai piselli al cinema Siani…

141 Visite

A pochi giorni dall’elezioni è d’obbligo dare una sbirciatina ai programmi elettorali dei nostri candidati sindaco. Ecco un breve estratto di ciò che ci ha più colpito, nel bene e nel male.

Sono spunti più che programmi veri e propri quelli dei candidati Izzo e Baiano. Talvolta siamo in presenza di spunti di poche righe, enunciazioni, come quella in cui si parla della “ristrutturazione del Nuvoletta e di tutte le strutture sportive’’.

O quando si fa riferimento alla “Burocrazia e macchina Comunale”, si legge che la nuova giunta dovrà dedicare particolare attenzione al funzionamento della macchina comunale. Occorrerà uno snellimento della burocrazia e dei servizi offerti ai cittadini, oltre una valorizzazione dei dipendenti comunali. Tutto ciò non potrà prescindere dal riassetto economico dell’ente.’’

Izzo sembra abbia puntato soprattutto tutto sulla sua persona, l’esperienza e il suo pragmatismo.

Leggermente più lungo il programma di Baiano, che dedica il primo punto al bilancio e descrive le casse del Comune con un’espressione che ci fa sorridere per la sua spontaneità e semplicità: ’risultano dannatamente vuote!’.

Inoltre propone come primo passo contro la micro e macro criminalità i 100 giorni della legalità e poi doposcuola comunale, laboratori di lettura, oltre a tutto il resto. E ritorna, poi, sul suo vecchio cavallo di battaglia: il taxi sociale.

Ben più lunghi i programmi delle candidate Fanelli e Schiattarella, simili su alcune proposte come l’adesione ad Avviso Pubblico, Associazione Nazionale degli Enti Locali e delle Regioni contro le mafie e la corruzione.

Nel programma della Candidata Schiattarella, nel Capitolo Sicurezza, troviamo: “Obiettivo della nostra amministrazione sarà quello di chiedere alle Autorità preposte un potenziamento delle forze di polizia presenti in considerazione della vastità e complessità del territorio comunale’’. Candidata Sindaco possiamo perciò sperare nella sua intercessione presso i suoi referenti politici al governo per un potenziamento della caserma dei carabinieri e magari in un commissariato di polizia ed un presidio della Guardia di Finanza sul nostro territorio? Il programma inoltre propone il recupero degli orti sociali (se ne parla da 20 anni) e la valorizzazione del Marano Spot Festival, nella speranza – aggiungiamo noi – che queste attività non abbiano più colore politico e siano sostenute solo per la loro validità a carattere sociale ed educativo.

Il programma della Fanelli è enciclopedico: c’è di tutto, pagine e pagine dai CARTELLI CIVICI. “La posa in opera di Cartelli Civici nelle aree più degradate che invitano i passanti a rispettare l’ambiente e il paesaggio urbano. E poi il lungo paragrafo sulle Politiche Sociali. Alloggi popolari, adeguamento del numero degli assistenti sociali, il nido di quartiere, potenziamento mense scolastiche, tempo pieno, Sportello delle Donne e del lavoro, Centro Antiviolenza, educativa territoriale, centri diurni e tanto altro. Nel paragrafo politiche culturali e territoriali: Valorizzazione dell’Eremo di Pietraspaccata, Foragnano, Bosco della Salandra Castello Belvedere. E ancora si parla del teatro Siani. La Fanelli indica anche la tipologia delle attività teatrali e cinematografiche che dovrebbero essere svolte. Mancano, insomma, soli gli orari degli spettacoli e il costo dei prezzi dei biglietti. Nessun riferimento, dunque, al fatto che il cinema è proprietà privata che il suo acquisto o fitto costerebbe tanto alla città.

Ben diverso è il programma di PER ‘Le Persone e la Comunità’’, lista di derivazione cattolica che ben sa e fa capire “che senza soldi non si cantano messe’’ e necessariamente considera fulcro del suo programma “IL BILANCIO E LAVORARE PER RIPIANARE IL DISSESTO”. “IL BILANCIO SOLIDO E’ IL PRIMO E PRINCIPALE STRUMENTO PER POTER REALIZZARE GLI OBIETTIVI DEFINITI DALLA CITTA’’.

Il Candidato Morra ha i piedi ben piantati a terra – memore anche della pesante eredità del passato – e ha deciso di non dedicarsi al ‘’Libro dei Sogni’. Ha subito evidenziato che il suo programma è articolato su un arco temporale medio-lungo, che per procedere verso la normalità “sarà fondamentale recupera la capacità del Comune di di provvedere alla riscossione dei tributi”.

Altro obiettivo è un Piano urbanistico a volumi zero (speriamo bene) che miri al recupero del centro storico e dotare le periferie di infrastrutture. Poi intende creare aree verdi, 5 nuovi parchi pubblici in 5 anni. Il ritorno al verde è elemento comune un po’ a tutti i programmi.

Sull’ambiente, verde pubblico, transizione ecologica, orti urbani, messa in funzione delle compostiere presso l’isola ecologica, strategie antiracket e antiusura, beni confiscati, punta il M5S.

Il Programma del candidato Mauro di Maro, fedele alle idee del suo partito Potere al al Popolo è “pronti ad opporsi a qualsiasi tentativo di privatizzazione”: acqua pubblica, riapertura del PSAUT, propone tra l’altro il rilancio della produzione agricola locale km 0…’’, promuovendo i nostri prodotti tipici storici (e dove stanno più?) come le ciliegie della Recca e i piselli di Santa Croce”.

