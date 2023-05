AMMINISTRATIVE MARANO, IL TACCUINO: IL MATTONE, LE SOMME URGENZE, PEPPINO CONTE E LE CILIEGIE RECCA

238 Visite

Dieci giorni alle elezioni. Ormai ci siamo. I candidati – almeno la gran parte – continuano a non entusiasmare l’elettorato.

La battaglia, più che tra i candidati sindaco, impazza tra i sostenitori o candidati al consiglio comunale, tra gli habitué delle somme urgenze, chi ha interessi nel piano regolatore e nel cemento (diversi i candidati riconducibili a certe famiglie e a certi sistemi), e chi, ancora oggi, pensa di potersi fare qualche fatto suo sugli uffici comunali.

Passando in rassegna le forze politiche, il candidato Matteo Morra, espressione del partito reduce dallo scioglimento dell’ultimo consiglio, mantiene bassi i toni: sa che necessiterà dell’aiuto di altri al ballottaggio e allora il lavoro “sporco” lo fanno altri, soprattutto gli imprenditori a suo sostegno.

Il Movimento 5 Stelle non è riuscito, invece, a portare Giuseppe Conte, leader nazionale, nella città con il maggior numero di scioglimenti per mafia. Conte andrà invece a Quarto, dove la città è già da tempo amministrata da un sindaco Pd, a Torre del Greco e in qualche altro comune della regione decisamente più piccolo di Marano. La cosa non è sfuggita a tanti e stride e non poco.

Baiano si sente in ballottaggio e non lo nasconde. E’ lo stesso candidato che sosteneva di avere quattro liste già pronte. Ne ha tre. Sono tattiche e strategie comunicative che Baiano sta adottando e chissà che non riesca ad essere la vera sorpresa.

Izzo, dopo aver polemizzato con qualche morriano, ha anch’egli abbassato i toni. Il prof crede di essere in ballottaggio e quindi, come Morra, non vuole inimicarsi altri candidati.

Di Maro, nel suo programma, ha rispolverato addirittura i piselli di santa croce e le ciliegie Recca. Specialità del territorio pre-devastazione ad opera dei signori del mattone. Roba da trapassato remoto, insomma.

La Fanelli e la litania del modello Bacoli. Ok, Della Ragione ha fatto ottime cose nella sua città, ma chi conosce bene Bacoli sa anche che ci sono diverse “zelle” di cui pochi parlano…

Schiattarella deve aver capito che per recuperare doveva darsi una mossa, anche sul piano comunicativo e, da qualche giorno, è dunque più attiva su questo fronte. Inciderà? Vedremo.

Infine Zavarone. Lotta per un seggio, come Di Maro e forse Di Guida. L’impegno non manca, ma forse occorre un ulteriore sforzo.













