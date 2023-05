FESTA SCUDETTO, MALORE A UDINE: TIFOSO MORTO D’INFARTO. TUTTI I DATI SUGLI SCONTRI E I FERITI

190 Visite

Alcuni tifosi accoltellati, con mani maciullate per l’esplosione di botti, fratture, crisi asmatiche per inalazione di fumogeni e attacchi di panico. È il bilancio dei feriti nella notte dei festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli. La grande festa è iniziata allo scoccare dei 93esimo minuto di Udinese-Napoli, finita per 1-1, con l’esplosione di fuochi di artificio in tutta la città. Un secondo Capodanno la cui fase più intensa è durata oltre mezz’ora.

La macchina organizzativa dell’emergenza sanitaria della protezione civile nel complesso ha funzionato: sono 203 gli accessi alle tende di primo soccorso allestite nelle piazze della città e nei pronto soccorso degli ospedali, o assistiti dalle ambulanze del 118. Di questi, 22 codici rossi, ovvero feriti gravi. Per un totale di 38 codici bianchi, 68 verdi, 75 gialli e 22 rossi.

Il report dell’emergenza sanitaria per la festa scudetto a Napoli

La maggior parte degli accessi si è avuta all’health point allestito dentro Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito, con 27 persone curate (10 codici bianchi, 15 verdi, 2 gialli), seguita da piazza Dante con 21 assistiti (13 bianchi, 6 verdi, 2 gialli). I casi più gravi a piazza Carlo III e piazza Garibaldi, con 6 codici rossi. Questi i dati del report del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, guidato dal direttore Giuseppe Galano, relativi al Piano di Emergenza Sanitaria e Pronto Soccorso per i festeggiamenti spontanei in strada per il terzo scudetto del Napoli.Nel complesso, gli interventi sanitari eseguiti nei 12 health point, i punti di primo soccorso, sono stati 80 (38 bianchi, 29 verdi, 7 gialli e 6 rossi), di cui 18 con trasporto in ospedale, così distribuiti:

Piazza Garibaldi 7 (1 bianco, 1 verde, 3 gialli, 2 rossi)

piazza Vittoria 4 (1 bianco, 3 verdi)

piazza Carlo III 8 (2 bianchi, 2 verdi, 4 rossi)

piazza del Plebiscito (interno Palazzo Reale) 27 (10 bianchi, 15 verdi, 2 gialli)

piazza della Repubblica 5 (4 bianchi, 1 verde)

piazza Dante 21 (13 bianchi, 6 verdi, 2 gialli)

esterno Stadio Maradona 8 (7 bianchi, 1 verde)

Gli accessi al pronto soccorso degli Ospedali sono stati 36 (21 verdi, 12 gialli e 3 rossi):

Ospedale del Mare 15 (7 verdi, 5 gialli, 3 rossi)

dei Pellegrini 13 (8 verdi, 5 gialli)

San Paolo 8 (6 verdi, 2 gialli)

I numeri di Cardarelli, Cto e 118

Inoltre, a quanto apprende Fanpage.it, ci sono stati 11 accessi al Pronto Soccorso del Cardarelli (più un ferito da colpi di arma da fuoco, poi morto). E due accessi al Pronto Soccorso dell’ospedale CTO per una lesione da petardo a una mano e un accoltellato. Infine, si registrano interventi con servizio 118 ordinario 87 (18 verdi, 56 gialli, 13 rossi).

Un tifoso del Napoli, residente in Austria, è morto di infarto questa mattina, venerdì 5 maggio, verso le 4, nella zona della stazione dei treni di Udine.

Dopo le chiamate di aiuto giunte al 112 da parte di alcune persone che l’hanno visto accasciarsi, gli operatori della sala operativa hanno inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica.

Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione ma inutilmente. L’uomo è morto in strada, nei pressi dell’accesso alla stazione, dove si stava dirigendo per tornare a casa in treno dopo la gara di ieri allo stadio Friuli.

Indagini sono in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato: il tifoso in passato aveva già avuto problemi di salute.













