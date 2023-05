Villaricca. Estorsione al titolare dell’impresa edile: preso ras del clan Ferrara-Cacciapuoti

121 Visite

Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. si comunica che, in data odierna, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di una persona, ritenuta gravemente indiziata del delitto di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

In particolare, nel corso delle indagini degli agenti del Commissariato PS di Giugliano – Villaricca e della Squadra Mobile di Napoli, è emerso che l’indagato avrebbe preteso dal titolare di un’impresa edile, che stava operando in Villaricca, la consegna di una somma di denaro per la prosecuzione dei lavori, evocando la forza di intimidazione del clan “Ferrara – Cacciapuoti”, egemone nella zona.

La vittima aveva denunciato immediatamente l’intimidazione ricevuta.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS