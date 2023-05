Amministrative Marano, Schiattarella: “Abbiamo vissuto nell’illegalità ! …ci è convenuto?”

Le devastanti storture che viviamo nel nostro territorio da oltre 20 anni (simili alle famose piaghe d’Egitto) non sono nate all’improvviso Queste sfighe si sono manifestate agli occhi dei maranesi poco alla volta e poco alla volta ci siamo abituati; in modo quasi impercettibile siamo scivolati verso il limbo dell’incuria morale e nella mala gestione di tutti i beni pubblici che avevamo. Tale cosa ha prodotto e produce danni a tutti noi ogni giorno della nostra vita. Oggi ci sembra quasi normale che le case possono crollare per colpa della mancata manutenzione degli impianti idrici, così come sembra normale circolare con l’auto per San Rocco in modo da fare una gara di rally per scansare le buche. Tutte queste cose e quelle che per non avvilirci non menzioniamo (ma che ben conosciamo) sono il frutto delle precedenti votazioni politiche che hanno visto vincere quasi sempre le stesse compagini politiche, poi come naturale conseguenza dobbiamo aggiungere anche il record “non invidiabile” di quattro scioglimenti del consiglio comunale. Per non farci mancare nulla si è aggiunta sulle spalle dei maranesi anche l’insipiente opera dei commissari che non hanno mai speso un euro per provare a dare un minimo di servizi alla collettività. Tutto questo ci hanno portato a vivere nella illegalità diffusa. Ben inteso siamo tutte brave persone ma se ci giriamo intorno per la nostra città vediamo tante storture che ci stringono il cuore. La nostra coalizione se scelta dagli elettori metterà al centro la legalità nella vita pubblica maranese; solo se avremo il coraggio di operare nella legalità non saremo sciolti per la quinta volta!!! Sia chiaro non siamo giustizialisti e non cerchiamo colpevoli su cui scaricare le colpe. Vogliamo, se scelti, iniziare ad operare nella trasparenza delle decisioni pubbliche. Solo con il rispetto delle leggi potremo lentamente uscire nel limbo in cui noi stessi ci siamo relegati. La legalità è sviluppo ed è la linfa che permette alle comunità di crescere e prosperare. Almeno per una volta rispetto a quanto accaduto negli ultimi venti anni vi esortiamo a scegliere il futuro sindaco in base alle competenze che i singoli hanno maturato. Oltre al programma di coalizione, andiamo a leggere seriamente ed in modo approfondito i curriculum vitae dei candidati, informiamoci tutti su cosa hanno fatto gli 8 candidati prima di fare questo grande passo. I candidati, sono consapevoli che le loro capacità e le loro liste andranno ad impattare sulla vita dei Maranesi? Studiamo i loro talenti e le loro capacità e dopo guardiamo anche le persone con cui si affiancano. Successivamente le scelte che faremo nelle urne saranno molto più semplici e soprattutto in questo modo saremo padroni del nostro futuro. Chiudiamo con un auspicio che vale per tutti; speriamo che il prossimo sindaco duri 5 anni e soprattutto speriamo che i maranesi non debbano subire l’onta del quinto scioglimento. Questo auspicio sarà mantenuto solo se chi governerà avrà liste pulite e persone pulite.

Comunicato stampa Schiattarella Sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia