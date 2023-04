E’ IL GIORNO DELLA STORIA. NAPOLI-SALERNITANA: FORMAZIONI E COMBINAZIONI UTILI AGLI AZZURRI

209 Visite

L’eventuale vittoria nel derby, da sola, non basterebbe agli azzurri per brindare tra le mura amiche del Maradona, che sarà teatro di una partita inizialmente in calendario per sabato 29 aprile (sempre alle 15) ma poi spostata per motivi di ordine pubblico: l’obiettivo delle istituzioni locali è concentrare la possibile festa scudetto nell’arco della stessa giornata per provare a tenere sotto controllo una situazione che resta piuttosto difficile da tenere a bada. Tutto però è legato anche al risultato di Inter-Lazio, in programma domenica 30 aprile alle 12.30: in caso di mancato successo dei biancocelesti al Meazza e di successivo trionfo del Napoli contro la Salernitana, allora il tricolore sarà matematicamente dell’attuale indiscussa capolista del torneo, oggi a quota 78 punti in classifica e a +17 proprio sulla Lazio.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: Sousa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS