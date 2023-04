Anticoncezionali e pillola (gratis) Hiv, la grande svolta di Aifa

74 Visite

Anticoncezionali gratis per tutte le donne. Il comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato l’ok alla decisione di rendere gratuita la contraccezione orale per le donne di tutte le fasce d’età. Il costo totale per le casse dello Stato è stimato in circa 140 milioni di euro l’anno. Da mesi l’Aifa stava discutendo l’ipotesi di rendere la pillola gratuita per tutte, come ha già deciso di fare la Francia, che però la offre solo alle under 25. Ma alcune Regioni si erano già mosse in questo senso.

Negli ultimi anni, infatti, diverse Regioni italiane hanno già deciso di consegnare gratuitamente la pillola nei consultori a determinate categorie di donne. A cominciare dalle ragazze fino ai 25 anni. In Toscana sono state aggiunte le donne disoccupate e coloro che hanno fatto l’interruzione di gravidanza (in questo caso il farmaco è passato per 24 mesi). Dal 2018 regole simili valgono anche in Emilia-Romagna, in Puglia e in Lombardia. Le donne però fino a oggi sono dovute andare al consultorio per ottenere il farmaco.

La terapia che protegge dal contagio chi ha rapporti sessuali con un sieropositivo all’Hiv, inoltre, diventa finalmente gratuita anche in Italia. Il Cpr di Aifa, cioè il Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia del farmaco, ha dato l’ok alla rimborsabilità dei medicinali a base di emtricitabina e tenofovir disoproxil, cioè quelli utilizzati per la cosiddetta Prep, la profilassi pre-esposizione. Erano autorizzati ma fino ad ora chi li assumeva pagava tra i 50 e i 60 euro a confezione, a seconda che si tratti del prodotto di marca, il Truvada, oppure di un generico.

La questione è arrivata al Cpr, che si occupa appunto di stabilire i prezzi dei medicinali e li tratta con le aziende produttrici, circa un mese fa dopo che l’altra commissione dell’Agenzia del farmaco, quella tecnico scientifica e cioè la Cts, aveva già dato il via libera alla possibilità di mettere il medicinale a carico de sistema sanitario. La decisione regolatoria è stata quindi presa: i farmaci possono essere gratuiti, dietro ricetta. Fino ad ora potevano prescriverli gli specialisti e Aifa stabilirà se si procederà allo stesso modo. Tra coloro che oggi usano il farmaco ci sono coloro che si infettano di più, cioè gli uomini che fanno sesso con uomini, ma può essere richiesta anche persone eterosessuali che ritengono di rischiare il contagio.