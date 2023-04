Napoli, Quartieri Spagnoli: due giovani arrestati per tentato omicidio

66 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli f.f., si comunica quanto segue.

I Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea nei confronti di due giovani dei Quartieri Spagnoli, rispettivamente di 21 e 25 anni, entrambi noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti gravemente indiziati del reato di tentato omicidio.

Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, si sono incentrate sull’analisi delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza, grazie alle quali è stato possibile ricostruire quanto accaduto il 19 febbraio scorso, quando, durante una lite avvenuta nei pressi di un locale di Piazzetta Montecalvario, alla presenza della classica folla animante tradizionalmente la movida del sabato sera, vennero esplosi due colpi d’arma da fuoco contro un 42enne della zona, anch’esso noto alle Forze di Polizia, che aveva riportato gravi ferite al petto. Il provvedimento di oggi va ad aggiungersi a quello già eseguito lo scorso 25 febbraio nei confronti di un 26enne, ritenuto l’esecutore materiale dell’agguato. I due odierni arrestati, pienamente al corrente delle intenzioni di quest’ultimo, gli hanno fornito supporto morale e materiale, tra le altre cose portando e, in un successivo momento occultando, l’arma utilizzata. Il 25enne e il 21enne sono stati tradotti nel Carcere di Poggioreale.

Il provvedimento oggi eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione; i destinatari della stessa sono persone sottoposte ad indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













