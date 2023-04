Omicidio a Ponticelli, fuochi d’artificio per festeggiare la morte di Solla

168 Visite

Fuochi d’artificio per festeggiare la morte di un nemico. È accaduto anche questo, ieri sera, poco dopo che un commando di killer ha freddato con cinque colpi di pistola Bruno Solla, 59enne pluripregiudicato legato al gruppo criminale dei De Luca Bossa in viale delle Metamorfosi, a Ponticelli. Agli investigatori (come ai tanti residenti di Ponticelli) non è sfuggita questa macabra coincidenza: nella zona controllata dalla famiglia De Micco, rivali dei De Luca Bossa, sono stati fatti brillare fuochi artificiali.













