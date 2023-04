Napoli-Milan, scontri gruppi ultras: due arresti

66 Visite

Con riferimento all’incontro di calcio Napoli-Milan di domenica scorsa presso lo stadio “Maradona”, ed in particolare agli scontri tra gruppi ultras avvenuti nella Curva B, le indagini della Digos, svolte anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso l’impianto sportivo, hanno condotto, questa mattina, all’arresto in flagranza differita di un 32enne napoletano ed un 37enne della provincia di Benevento, entrambi con precedenti di polizia.

I due, aderenti al gruppo “Ultras 72”, sono stati arrestati per possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi interessati alle manifestazioni sportive e per rissa aggravata; nei loro confronti sono stati emessi due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) della durata di 5 anni.













