Endometriosi: cos’è, sintomi, come si scopre, quali cure

89 Visite

L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata dalla presenza di endometrio – mucosa che di norma riveste esclusivamente la cavità uterina e ogni mese si sfalda e si rinnova con le mestruazioni – al di fuori dell’utero, in sedi anomale come ovaie, tube di Falloppio, vescica, intestino. Il tessuto endometriale, anche quando si trova in sedi diverse dall’utero, sotto lo stimolo degli ormoni prodotti dalle ovaie, si ispessisce per poi sfaldarsi provocando sanguinamenti mestruali ciclici e causando dolore – a volte molto intenso – specialmente durante il ciclo mestruale.