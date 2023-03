Elezioni Marano, nessun accordo Forza Italia-Lega con il candidato Izzo

156 Visite

Nessun accordo tra centrodestra e il candidato Izzo. L’attuale vicepreside della Socrate ha ribadito di non essere interessato ai simboli di partito. Forza Italia, ancor più degli altri partiti, insiste su questa linea dei simboli. La parlamentare Patriarca, che segue la vicenda, non ha ancora compreso che con i simboli non si va da nessuna parte, a meno che non si voglia lanciare una candidatura di bandiera, fine a se stessa, e per perdere. Quelli che non sono di Marano, Patriarca e Schiano (Fdi), non conoscono le attuali dinamiche e vogliono proporre schemi ormai superati per una città reduce da quattro scioglimenti per mafia, con un comune in dissesto finanziario e un territorio sommerso dalle criticità.













