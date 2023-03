La voce dei cittadini. Marano, sfalci di potatura non smaltiti correttamente. “Atteggiamenti di menefreghismo”

59 Visite

Egregio direttore, spero che tramite il suo giornale si riesca a far capire ad alcuni condomini del parco Sant’Angelo, in via Marano-Quarto 22, che gli sfalci di potatura non vanno depositati sul marciapiede, ma correttamente smaltiti presso l’isola ecologica. C’è dell’incredibile in questi atteggiamenti di totale menefreghismo verso il proprio paese, ma soprattutto verso I concittadini che sono costretti a camminare sulla carreggiata su una strada ad intenso traffico.

Raffaele (Marano)













