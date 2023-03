Marano, l’appello delle Sentinelle Mariane: “Donate pasti e coperte per i senzatetto di Napoli”

142 Visite

Nella giornata di oggi le sentinelle Mariane missionarie saranno a Napoli, in missione di carità, per aiutare i più bisognosi, in particolare i senzatetto. Chi vuole partecipare e dare il suo contributo può donare, nella giornata di oggi 9 marzo, dalle 17,15 alle 19, presso la parrocchia San Castrese, pasti caldi con posate di plastica, panini farciti con formaggio o tonno, confezioni di acqua da 0,50 e coperte.













