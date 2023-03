Escalation di Camorra a Napoli preoccupante, Di Fenza: “Piantedosi convochi comitato ordine pubblico e sicurezza”

78 Visite

“Si torna a sparare nelle strade di Napoli: tre omicidi in pochissimi giorni. E stasera un 26enne già noto alle forze dell’ordine, a Sant’Antimo è stato ucciso in un ennesimo agguato. L’escalation criminale sta colpendo, indistintamente, Napoli e provincia, e ci impone l’obbligo di alzare l’asticella dell’attenzione a livelli massimi.” A dirlo in una nota è Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico.

“3 morti, 3 sparatorie nelle ultime ore, i e il rumore dei colpi di pistola ancora rimbomba nella testa dei cittadini e le notizie ancora riempieno le pagine dei giornali. Il Ministro dell’Interno Piantedosi, a nome del Governo, dimostri la sua vicinanza alla città e alla provincia di Napoli e convochi subito un Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, è il caso di rafforzare i controlli e assicurare maggior personale alle forze dell’ordine del territorio. I napoletani non possono continuare a vivere in un continuo stato di agitazione, per la presenza in strada di criminali e balordi, pronti ad ammazzare ad ogni ora del giorno.” Questo è quanto ha dichiarato il capogruppo in Regione di Centro Democratico Di Fenza, alla luce dei fatti registati stasera a Sant’Antimo.













