Verso le 20:10 a Giugliano in Campania i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti – allertati dal 112 – a via Solimena per colpi d’arma da fuoco. A terra il 26enne Antonio Bortone, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, colpito da diversi colpi d’arma da fuoco, è deceduto sul posto nonostante l’intervento del 118. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire dinamica e matrice.