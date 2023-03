Napoli, coppia di giovani rapinata: arrestato 38enne

111 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica f.f. si comunica che ieri la Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di C.R., classe ’84 con precedenti di polizia, per il reato di rapina aggravata.

L’uomo, nella notte dello scorso 8 gennaio, aveva commesso una rapina ai danni di una coppia di giovani che stava passeggiando nei pressi di piazza Mercato a Napoli. In particolare, il malvivente aveva sorpreso alle spalle i due mettendo le mani al collo della ragazza e puntandole un coltello alla gola per poi intimare al ragazzo di consegnare tutto ciò che fosse in suo possesso minacciando, altresì, di ammazzare la donna qualora si fosse rifiutato.

Le indagini, effettuate attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e mediante l’individuazione fotografica da parte delle vittime, hanno permesso di acclarare gravi indizi di colpevolezza a carico di C. R.

Gli operatori hanno accertato che l’uomo, dopo aver commesso la rapina, aveva lasciato la città di Napoli per nascondersi in una villetta isolata nel comune di Castelvolturno (CE) dove ieri sera è stato rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.













