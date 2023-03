Inaugurata palestra all’Istituto Giovanni Falcone di Quarto

128 Visite

Si è tenuto questa mattina all’Istituto comprensivo statale di Quarto, Giovanni Falcone l’inaugurazione della palestra, un traguardo raggiunto dopo tempo di attese. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sabino ha chiuso un’altra pagina importante per le attività e formazione dei bambini della scuola primaria.

“Il diritto di ogni bambino è quello di poter vivere adeguatamente negli ambienti che li ospitano a partire proprio dalle scuole. La palestra è un’area in cui loro si formano, imparano e imparano a conoscere se stessi e con lo sport a confrontarsi e mettersi in gioco. Vedere nei loro occhi la felicità e soddisfazione, gratifica anche me non solo come sindaco, ma in primis come padre”, ed ha concluso: “Faccio i miei complimenti alla squadra tecnica che seguendo le procedure inerenti i lavori necessari per tutti i plessi, oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo. C’è da fare ancora di più e a breve procederemo con l’efficientamento energetico cambiando infissi e mettendo tende e tutto quanto serve. Grazie a tutto il personale scolastico per il grande lavoro che quotidianamente svolge”.