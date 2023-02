Elezioni Marano, centrodestra a un passo dalla spaccatura. M5s e Terzo Polo indecisi. Tutti stanno facendo il gioco di Morra (Pd)

601 Visite

A Marano il centrodestra è a un passo dalla rottura: Forza Italia, come si evince chiaramente dall’ultimo comunicato, non gradisce i nomi oggi sul campo, nello specifico quello di Teresa Giaccio e di Luigi De Biase, portato avanti dai fedelissimi della Giaccio e non gradito tuttavia anche a una parte degli stessi Fratelli d’Italia. La Lega è indecisa: sul tavolo, nell’ultima riunione interpartitica, sono stati fatti più nomi. Ma anche in casa Lega c’è un secco no all’ipotesi di una candidatura Giaccio, già presente ai nastri di partenza nel 2018 in veste di candidata sindaco.

Nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro e non si esclude la rottura del tavolo di trattative. Lega e Forza Italia sono convinte sostenitrici di un’apertura anche alle civiche moderate e ai partiti del Terzo Polo. Parte di FdI, invece, vorrebbe correre con il solo centrodestra.

Le divisioni nel centrodestra favoriranno, naturalmente, il candidato del Pd Matteo Morra (nella foto), a sua volta poco gradito a una frangia del suo stesso partito e al M5s. Il terzo polo e il gruppo moderato non ha ancora espresso un candidato né sembra voler convergere sulle proposte di parte del centrodestra. Alla fine, in pratica, tutti stanno facendo il gioco di Morra e del suo cerchio di fedelissimi: Eduardo Simioli, Roberto Sorrentino, Davide Di Luccio e Francesco Vallefuoco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS