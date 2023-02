Pianura: prima i corrieri, poi il denaro e ora la droga. Spedizioni nel mirino dei Carabinieri

258 Visite

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli con particolare attenzione alle spedizioni italiane ed estere.

Appena 48 ore fa 2 incensurati – dipendenti di una nota società di trasporti – sono finiti manette perché trovati a Pianura in possesso di 8 chili di marijuana. E ancora, poche ore dopo, il sequestro di 185mila euro custoditi in un pacco, insieme a un Rolex Datejust. Questa volta i Carabinieri del nucleo investigativo partenopeo piazzano un altro colpo al traffico di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo in una importante società di spedizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un pacco proveniente dalla Spagna al cui interno erano nascosti quasi 7 chili di marijuana.

Sono in corso indagini volti ad individuare mittente e destinatario del plico sequestrato.













