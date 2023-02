Migranti, barcone si spezza in mare a Crotone: decine di morti, anche bambini

158 Visite

Dramma migranti a Crotone. Un’imbarcazione è naufragata all’alba e al momento il bilancio è di 43 migranti morti e 70 dispersi. Ma il conto finale delle vittime rischia di aggravarsi. Per ora sono circa 80 le persone tratte in salvo mentre continuano le ricerche di altri sopravvissuti. L’imbarcazione – su cui viaggiavano migranti in arrivo da Iran, Afghanistan e Pakistan – sarebbe finita contro gli scogli a causa del mare agitato. Nell’area – dove il mare è forza 3-4 – sono attivi fra l’altro due motovedette e un elicottero della Guardia Costiera. Secondo le fonti i migranti «non hanno fatto in tempo a chiedere aiuto» e alcuni dei sopravvissuti avrebbero raggiunto la costa con i propri mezzi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS