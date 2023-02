Naufragio Crotone, Meloni tuona: “Non speculate sui morti, vite stroncate dai trafficanti”

120 Visite

Una tragedia enorme e un bilancio che sale col passare delle ore: il barcone che si è schiantato contro gli scogli a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro, in Calabria, trasportava 250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan. Finora i cadaveri accertati sarebbero 40, tra loro molti bambini, recuperati da Capitaneria di porto e Guardia di Finanza. Il timore però è che le vittime siano oltre 100.

E mentre le motovedette sono impegnate in mare alla ricerca di sopravvissuti la polemica politica esplode subito. “Si commenta da sé l’azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l’illusione di una immigrazione senza regole”. È costretto a intervenire subito con una nota Palazzo Chigi perché di fronte al disastro sulle coste di Crotone, dove una nave carica di migranti si è spezzata naufragando, la sinistra non ha perso l’occasione per attaccare il governo. “L’esecutivo è impegnato a impedire le partenze, e con esse il consumarsi di queste tragedie, e continuerà a farlo, anzitutto esigendo il massimo della collaborazione agli Stati di partenza e di provenienza” ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprimendo il suo “profondo dolore” per il naufragio dei migranti davanti alle coste italiane, in Calabria.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS