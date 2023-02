Ortaggi e frutta, aumenti choc

158 Visite

È la legge della domanda e dell’offerta a influire più di ogni altra cosa sull’aumento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli delle ultime settimane. Perché alcune varietà di frutta e verdura sono state meno disponibili a causa degli eventi climatici estremi, come maltempo e gelate. Nei mercati all’ingrosso sono saliti i prezzi di peperoni e melanzane che la scorsa settimana hanno superato i 3 euro al chilogrammo, ma anche quelli dei pomodori, che per alcune varietà hanno superato i 4 euro. Un trend che preoccupa, dato che l’ortofrutta rappresenta circa il 20% della spesa alimentare degli italiani, la fetta più consistente del paniere. Ma gli esperti del settore chiariscono: l’aumento dei prezzi non ha riguardato solo quelle varietà di frutta e verdura le cui produzioni necessitano di più energia, ma soprattutto quelle più fragili rispetto agli eventi climatici estremi. Un fenomeno già osservato nel 2022, sia per il maltempo che per la siccità. Lo spiega a ilfattoquotidiano.it Michele Ponso, presidente della Federazione nazionale frutticola di Confagricoltura. “Certamente arriviamo da un periodo caratterizzato da prezzi alti dovuti al costo dell’energia e delle materie prime e che hanno un impatto su packaging, trasporti e su tutta la filiera” sottolinea, ricordando anche il peso dei prezzi di concimi e fertilizzanti che, solo di recente, hanno registrato un calo. “Ma è stato il maltempo a ridurre, dall’oggi al domani e in maniera esponenziale, la disponibilità di alcuni prodotti portando a una vera e propria impennata” spiega Ponso, ricordando il disastro avvenuto in Sicilia, con campagne sott’acqua, danni alle serre e alberi abbattuti.

Verdura e ortaggi i più penalizzati dal maltempo – “Mentre la carenza di acqua semina certamente effetti negativi su frutta e verdura – aggiunge – ci si sta attrezzando con un utilizzo più razionale della risorsa idrica e, per ora, si sta tamponando una situazione a rischio. Solo nei prossimi mesi si potrà fare un bilancio. Se continua così, sarà un problema”. Ma a soffrire di più la siccità sono colture come grano e mais.













