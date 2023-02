Il dramma di Giusi e del piccolo Manuele. “Vivo a Marano, cerco una scuola che possa fare fronte alla sua situazione”

189 Visite

Gentile direttore, mi chiamo Giusi e sono una mamma di due bambini di 4anni e 22mesi. Abito a Marano e vi scrivo per divulgare quanto più possibile la situazione in cui si trova mio figlio e in cui si trovano purtroppo altri bambini con il suo problema.

Mio figlio si chiama Manuele, è un bambino di 4 anni con due gravi problematiche da risolvere e che non mi stanno facendo più vivere serenamente perché in giro c’è troppa ignoranza, poca informazione e poca sensibilità agli argomenti.

Mio figlio è un probabile bambino dallo spettro autistico: fa terapie ormai da un anno e mezzo, visite, terapie, controlli ed esami e questo lo rende un bambino che rispetto ai suoi coetanei è un po’ più indietro, ma è un bambino dolce, gioioso, pieno di vita.

Io lo guardo con le lacrime agli occhi, so bene che non è l’unico purtroppo, ma a questo si aggiunge la sua allergia alimentare: è allergico alla frutta guscio da ingestione contatto e contaminazione e io non sto vivendo più. Ovunque si possono nascondere pericoli per lui. Vivo cercando di tenere sempre pulite le sue mani, leggendo sempre etichette, evitando feste e soffro tanto per lui perché vorrei avesse le stesse opportunità di tutti i suoi coetanei. Invece lo vedo lì, da solo a giocare, e non faccio altro che piangere. Vorrei iscriverlo a scuola ma non riesco a trovare una scuola che me lo tuteli, una scuola che me lo metta in sicurezza e non parlo della mensa perché io nn lo farei pranzare a scuola per paura ma parlo della merenda.

Tutte le scuole che fanno merenda con cose che a mio figlio fanno male, nessuna scuola che prenda in mano la situazione di mio figlio e mi aiuti. Se un bambino non mangia certi alimenti non rischia la vita, mio figlio si. Io ho sempre pensato che i più deboli vadano tutelati ma mi trovo in una situazione che mi ha fatto ricredere: mi sto scontrando con realtà dove c’è molta ignoranza, sto girando tante scuole, statali e private. Ogni volta racconto la storia di mio figlio e molte volte mi guardano come fossi un extraterrestre, non capiscono che sto solo chiedendo il loro aiuto e che intervengano per tutelare mio figlio. Sto chiedendo solo di non portarlo a scuola pregando ogni giorno che non gli succeda niente, non capiscono la mia paura e i rischi che corre mio figlio.

Mio figlio per stare tranquillo ha bisogno di un ambiente non contaminato ma nessuna scuola si prende la responsabilità di fare come io gli chiedo, non perché decido io ma perché per la sua situazione così bisogna fare.

Non hanno personale preposto per i farmaci, non sanno nel caso come e quando dare l’adrenalina, non fanno corsi di primo soccorso. Così mio figlio nn può avere i diritti di tutti i bambini di andare a scuola e imparare, deve solo vedere medici, allergologi e terapisti. Sono distrutta, come mamma sto facendo il possibile ma ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di far sapere la situazione di mio figlio affinché qualcosa si smuova. Ha bisogno dei bambini, non voglio più vederlo solo. Aiutate mio figlio affinché vada a scuola senza rischiare ogni giorno la sua vita, vorrei che fosse tutelato il diritto di mio figlio all’istruzione e alla socializzazione. Vorrei che questo suo diritto sia più importante di una merenda, vorrei che le persone capissero che un lavaggio delle mani a tutti i bimbi in contatto con mio figlio tutela la sua vita. Vorrei poter mandare serenamente mio figlio a scuola come tutte le mamme. Già è privato di tanto. Aiutatemi a far conoscere la sua situazione e a chiedere aiuto a qualcuno di buon cuore che me lo tuteli.

Non è giusto che debba vivere così, farò di tutto per far valere la vita e i diritti del mio bambino. Grazie mille