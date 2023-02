Salerno. Fondi europei indebitamente percepiti. Sequestro dei Carabinieri

96 Visite

Il Nucleo Investigativo – Sezione EPPO – del Comando Provinciale di Napoli, nell’ambito di indagine coordinata dalla Procura Europea EPPO (European Public Prosecutor’s Office) – Ufficio di Napoli, ha dato esecuzione a decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno, nei confronti di un imprenditore agricolo di quella provincia, avente ad oggetto la somma di € 51.713,16, relativa ad un contributo di fondi europei indebitamente percepiti dallo stesso nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale Campania – c.d. “Progetto Integrato Giovani”.

Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare, in prima battuta, varie anomalie nella documentazione presentata dall’impresa per l’ottenimento del contributo (indicazione di una estensione degli appezzamenti superiori a quelle effettive, destinazione a pascolo e non a coltura degli stessi).













