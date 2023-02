Pusher arrestato a Marano a Natale: assolto Orlando

67 Visite

Si è conclusa la vicenda giudiziaria di Orlando Gaetano, il giovane pusher, noto alle forze dell’ordine, tratto in arresto poco prima di Natale, con l accusa di gestire una nota e proficua piazza di spaccio in pieno centro. L’Orlando venne arrestato dopo un’ accurata attività di indagine nel corso della quale i carabinieri di Marano assistettero a numerosi episodi di cessione. I militari bloccarono Orlando rinvenendo quasi 1000 euro e numerose dosi, già confezionate, peraltro ben occultate. Ebbene, il Gip di Napoli Nord, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Antonio Cavallo, che evidenziava la mancanza di atto probatorio fondamentale, ha assolto Orlando per non aver commesso il fatto, nonostante le numerose cessioni cadute sotto la visuale degli inquirenti. All atto dell’arresto era stata avanzata nei confronti dell Orlando la misura in carcere in quanto recidivo e noto agli inquirenti. In sede convalida gli venne applicata una misura meno afflittiva per aver ammesso i fatti. In sede di abbreviato, l’avvocato Antonio Cavallo evidenziava la mancanza di un atto con valenza probatoria mai eseguito. Ciò ha convinto il Gip ad emettere sentenza di assoluzione per Orlando.













