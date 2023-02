Napoli, piegata anche la Cremonese: 3-0 al Maradona

84 Visite

Spazzata via anche la Cremonese: 3-0 al Maradona, a segno Kvara e Osi nel primo tempo ed Elmas nella ripresa. Vendicata l’eliminazione in Coppa Italia. Il Napoli avanza e lo scudetto, anche se è doveroso fare gli scongiuri, è sempre più alla portata degli azzurri di Luciano Spalletti. Gara equilibrata solo nei primi venti minuti: la Cremonese è squadra ben messa in campo e con un paio di buone individualità. Passato in vantaggio, il Napoli amministra bene e mette in ghiaccio il risultato.













