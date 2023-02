Punti di vista. La lettera di un operatore commerciale. Il Vomero? Il cambiamento non si può fermare

350 Visite

Gentile direttore, leggo spesso articoli riguardanti la trasformazione commerciale del quartiere collinare Vomero, mi chiamo Angelo Festa sono un operatore commerciale che ha aperto nuove attività tra via Scarlatti e via Luca Giordano.

Innanzitutto va detto che tutte le attività cosiddette storiche hanno chiuso i battenti non perché qualcuno o qualcosa li ha costretti a chiudere ma solo perché le attività svolte non rispecchiavano più le esigenze che la società Vomerese e gli avventori che frequentano nel fine settimana la collina Vomerese richiedevano. La trasformazione dei bisogni della società, l’esigenza di un quartiere che si rinnova, deve essere sostenuta e non demonizzata; tutte queste attività nascenti che occupano gli spazi di vecchie botteghe artigiane, offrono decine di posti di lavoro a giovani e meno giovani, occupando decine di unità, cosa che non avveniva prima, che l’attività era svolta in ambito familiare dove gli occupati erano nella migliore delle ipotesi, marito moglie e figlio.

Oggi nella stessa bottega di 30/40 mq. sono occupate 10/12 persone, creando un volano per l’economia locale e cittadina, offrendo alternative per gli avventori e turisti che sempre più scoprono il Vomero come tra i migliori quartieri cittadini. Quando a via Scarlatti e via Luca Giordano erano presenti solo attività di abbigliamento e calzature, alla chiusura delle stesse, le strade rimanevano deserte, quasi faceva paura passeggiare, oggi con la presenza di attività aperte fino a tarda ora, il quartiere è sicuramente più sicuro, appunto si vedono gruppi di ragazze e ragazzi passeggiare serenamente e non a caso si pensa al Vomero come l’isola felice della città. Bisognerebbe esportare il modello Vomero per migliorare gli altri quartieri cittadini e non rimanere in un demagogico pensiero nostalgico dove il rinnovamento viene visto come il nemico da combattere, il Vomero non può e non deve rimanere inchiodato al passato e a chi non sa carpire le opportunità di una società che cambia.

Cordialmente

Angelo Festa