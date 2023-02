MARANO, L’ENNESIMA TRAGEDIA DI VIA CASTEL BELVEDERE E LA MORTE DI PASQUALE

879 Visite

Si chiamava Pasquale Gaudino ed era residente nei pressi della rotonda Maradona l’uomo che ha perso la vita in via Castel Belvedere. Era a bordo di una Vespa d’epoca quando è stato centrato da una Volkswagen Polo guidata da un 43 enne di Marano. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata sequestrata, su disposizione del magistrato inquirente, e sarà condotta presso l’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Dalle prime verifiche eseguite dalla polizia municipale, che conduce le indagini, sembrerebbe che la Volkwsagen – posta sotto sequestro – abbia invaso la corsia su cui procedeva il veicolo guidato da Gaudino. Ma la dinamica è ancora al vaglio e bisognerà attendere prima che vi sia la certezza. Il 43 enne sarà sottoposto agli esami tossicologici di rito.













