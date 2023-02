Marano, amministrative 2023. Di Fenza: “Ancora nessun accordo con Morra, al lavoro per individuare figura moderata”

90 Visite

“Gentile direttore, in riferimento agli ultimi articoli pubblicati sulla sua testata giornalistica, mi preme sottolineare che il sottoscritto sta incontrando diverse forze politiche del territorio e allo stato attuale non è stato ancora chiuso nessun tipo di accordo con il possibile candidato Matteo Morra. Pur avendo avviato un dialogo con lo stesso, il quale ritengo essere, comunque, un buon profilo, nulla è stato deciso. Preciso, altresì, che ho incontrato anche il collega Consigliere Regionale Giovanni Porcelli, a cui sono legato da un ottimo rapporto di stima professionale, oltre che gli esponenti di Italia Viva, Azione e del panorama cattolico locale. In queste ore sto cercando di individuare, insieme alle altre realtà politiche, una figura moderata capace di rappresentare al meglio le istanze di tutti i cittadini di mia espressione diretta, al fine di portare avanti quel progetto centrista, democratico e liberale in linea con le mie idee. A breve ci saranno nuove consultazioni a cui parteciperanno diverse rappresentanze del civismo locale. Sono certo che la comunione di intenti che ci lega ci consentirà di assumere le opportune determinazioni del caso mettendo a sistema un progetto comune.”

Lo scrive in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico.

Caro consigliere Di Fenza, nell’articolo da noi pubblicato, come avrà avuto modo di leggere, non c’è scritto che lei abbia già chiuso accordi con Morra. Anzi, si parla di nodo da sciogliere.

Cordialità

