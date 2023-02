88 Visite

Bus in fiamme nella Galleria Vittoria di Napoli: scene di panico, spessa coltre di fumo e automobilisti costretti a tornare indietro anche in retromarcia per non rimanere intrappolati nelle fiamme.













