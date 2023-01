Gas, Giorgetti: “Da febbraio bollette più leggere del 40 per cento”

«Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio febbraio i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta – ha detto intervenendo a un evento elettorale della Lega in sostegno del candidato in Lombardia Attilio Fontana —. Stiamo anche lavorando a un meccanismo per il quale si paghino a un prezzo che ho definito “politico” i consumi in linea con i precedenti, e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia nei consumi», ha detto ancora il ministro.

L’Arera aggiorna le tariffe del gas mensilmente, e quindi il prossimo aggiornamento sarà il 2 febbraio quando verranno comunicate le tariffe relative al mese di gennaio 2023 per chi è in regime di maggior tutela.

Per quelle della luce bisognerà invece attendere aprile, poiché l’aggiornamento è trimestrale.